Supo: Venäjän suurin uhka Suomessa kohdistuu tällä hetkellä kriittiseen infraan – "Olisi hyvä, jos kaikilla olisi kotona 72 tunnin hätävara"

Palvelunestohyökkäyksiä ja ilmatilan loukkauksia on jo tapahtunut Ukrainan sodan aikana. Ne ovat kuitenkin pientä siihen verrattuna, jos hyökkäys kohdistuisi laajalle ja kriittiseen infrastruktuuriin.

– Venäjä on näyttänyt aiemmin, että se kykenee tällaisiin laajamittaisiin iskuihin. Se teki Ukrainassa 5-6 vuotta sitten iskun sähkönjakeluun, Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari sanoo MTV Uutisextran haastattelussa.

– Suojelupoliisin ja kaikkien viranomaisten, jotka pitävät yllä kriittistä infraa, on pitää huolta siitä, että järjestelmät ovat kunnossa, päivitykset on tehty ja turvallisuuden eteen on tehty kaikki, jotta tällainen hyökkäys ei Suomessa onnistuisi.