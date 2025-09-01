Nämä ministerit olivat alkuvuonna lobbareiden suosiossa – kakkoseksi nousi uusi nimi

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) on noussut lobbareiden toisiksi suosituimmaksi kohteeksi, selviää Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) avoimuusrekisteriin tallennetuista tiedoista.

Lobbauskohteet eduskunnassa ja ministeriöissä on ilmoitettu 1. tammikuuta ja 31. elokuuta välilltä.

Niistä nimellä mainittiin useimmin työministeri Matias Marttinen (kok.), ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ja opetusministeri Anders Adlercreutz (r.).

Sekä Marttinen että Multala on mainittu lobbauskohteina yli 500 kertaa. Kolmantena tullut Adlercreutz on mainittu hieman yli 300 kertaa. Lobbaus on tapahtunut tammi-kesäkuussa.

Viime vuonna Multala ei esiintynyt lobbauslistojen kärjessä.

Tähän on osaltaan voinut vaikuttaa se, että Multala on aloittanut nykyisessä roolissaan ympäristö- ja ilmastoministerinä 24. tammikuuta. Tätä ennen hän toimi tiede- ja kulttuuriministerinä.

Tuolloin ympäristö- ja ilmastoministerinä toiminut Kai Mykkänen (kok.) oli listalla kolmantena. Hänet oli mainittu lobbauskohteena vuoden 2024 avoimuusrekisterin tiedoissa noin 350 kertaa.

Työministeri Marttinen oli myös viime vuonna lobbauslistan ykkösenä. VTV:n mukaan eniten lobattu ministeriö on työ- ja elinkeinoministeriö ja vähiten sisäministeriö.

Mainosti rallikisojen vip-palveluita

Iltalehti kertoi viime viikolla Multalan mainostaneen julkisella videolla Jyväskylän MM-rallin vip-palveluita saatuaan lippupaketin ilmaiseksi.

Multala sai lähes 700 euron arvoiset ralliliput lahjana Jyväskylän kaupungilta ja rallin järjestäjätaholta AKK Sports Oy:ltä. Lipuilla pääsi muun muassa rallin vip-alueille.

Video julkaistiin elokuun alussa, ja se oli julkisesti esillä lähes kuukauden, kunnes Multala pyysi poistamaan sen keskiviikkona Iltalehden yhteydenoton jälkeen.

Multala sanoi Iltalehdelle, että video oli väärinkäsitys. Hänen mukaansa hän oli antanut videolla kommentit "yleisesti" rallin ja sen yleisöpalveluiden järjestämisestä. Hän kertoi pyytäneensä videon poistamista nähtyään sen lopullisessa muodossaan.

Avoimuusrekisterissä organisaatiot ilmoittavat harjoittamastaan vaikuttamistoiminnasta eli lobbauksesta. Ilmoitusvelvollisia ovat organisaatiot, jotka ovat itse lobanneet tai neuvoneet vaikuttamistoiminnan harjoittamisessa.

Vaikuttamistoiminta tarkoittaa yhteydenpitoa eduskuntaan tai ministeriöihin, jolla pyritään vaikuttamaan asian valmisteluun tai päätöksentekoon tietyn edun tai tavoitteen edistämiseksi, VTV kertoo.