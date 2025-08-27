IL: Ministeri Multala mainosti some-videolla MM-rallin VIP-palveluita – oli saanut liput ilmaiseksi

LK2502 Sari Multala
Multala ei kommentoinut Iltalehdelle, oliko hänen saamiensa lippujen ja mainosvideon välillä yhteyttä.Lehtikuva
Julkaistu 27.08.2025 17:19

MTV UUTISET – STT

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) esiintyi julkisella videolla kehumassa Jyväskylän MM-rallin VIP-palveluita saatuaan lähes 700 euron arvoiset liput tapahtumaan, kertoi Iltalehti keskiviikkona. 

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) mainosti julkisella videolla Jyväskylän MM-rallin VIP-palveluita saatuaan lippupaketin ilmaiseksi, kertoi Iltalehti keskiviikkona.

Multala sai lähes 700 euron arvoiset ralliliput lahjana Jyväskylän kaupungilta ja rallin järjestäjätaholta AKK Sports Oy:ltä. Lipuilla pääsi muun muassa rallin VIP-alueille. Video taas julkaistiin rallin VIP-palveluita tarjoavan Teiskonen VIP -yrityksen Instagram-tilillä.

Multala ei kommentoinut Iltalehdelle, oliko hänen saamiensa lippujen ja mainosvideon välillä yhteyttä.

Video julkaistiin elokuun alussa, ja se oli julkisesti esillä lähes kuukauden, kunnes Multala pyysi poistamaan sen keskiviikkona Iltalehden yhteydenoton jälkeen.

Multala sanoi lehdelle, että video oli väärinkäsitys. Hänen mukaansa hän oli antanut videolla kommentit "yleisesti" rallin ja sen yleisöpalveluiden järjestämisestä. Hän kertoi pyytäneensä videon poistamisesta nähtyään sen "lopullisessa muodossaan".

Video on edelleen nähtävillä Iltalehden jutun yhteydessä. Videolla Multala kehuu rallin VIP-palveluja, ja Teiskonen VIP -yrityksen logo näkyy sekä videon taustalla olevassa teltassa että videon alareunassa.

Lue lisää: Ministeri myöntää: Politiikka lisännyt asunnottomien määrää

Lisää aiheesta:

Orpo kommentoi Ruisrock-kohua: Mielestäni en ollut humalassaIL: Ministeri Multala kommentoi festarikuntoaanMinisteri Sari Multala silminnähden päihtyneenä Ruisrock-videolla – paikalla myös pääministeri OrpoNäistä tarjoiluista koostui Sanna Marinin muusikkojuhlien 3 000 euron lasku – alkoholin osuus vain murto-osaAmanda Harkimo julkaisi rajuja videoita – heitettiin ulos Kumipallo 4000 -tapahtumastaIS: Kohu Jani Toivolan ympärillä laajenee – yhteensä yli 30 000 euron kouluvierailupalkkiot piilotettiin säätiön papereista
Sari MultalaKokoomusJyväskyläKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Sari Multala