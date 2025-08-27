IL: Ministeri Multala mainosti some-videolla MM-rallin VIP-palveluita – oli saanut liput ilmaiseksi

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) esiintyi julkisella videolla kehumassa Jyväskylän MM-rallin VIP-palveluita saatuaan lähes 700 euron arvoiset liput tapahtumaan, kertoi Iltalehti keskiviikkona.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) mainosti julkisella videolla Jyväskylän MM-rallin VIP-palveluita saatuaan lippupaketin ilmaiseksi, kertoi Iltalehti keskiviikkona.

Multala sai lähes 700 euron arvoiset ralliliput lahjana Jyväskylän kaupungilta ja rallin järjestäjätaholta AKK Sports Oy:ltä. Lipuilla pääsi muun muassa rallin VIP-alueille. Video taas julkaistiin rallin VIP-palveluita tarjoavan Teiskonen VIP -yrityksen Instagram-tilillä.

Multala ei kommentoinut Iltalehdelle, oliko hänen saamiensa lippujen ja mainosvideon välillä yhteyttä.

Video julkaistiin elokuun alussa, ja se oli julkisesti esillä lähes kuukauden, kunnes Multala pyysi poistamaan sen keskiviikkona Iltalehden yhteydenoton jälkeen.

Multala sanoi lehdelle, että video oli väärinkäsitys. Hänen mukaansa hän oli antanut videolla kommentit "yleisesti" rallin ja sen yleisöpalveluiden järjestämisestä. Hän kertoi pyytäneensä videon poistamisesta nähtyään sen "lopullisessa muodossaan".

Video on edelleen nähtävillä Iltalehden jutun yhteydessä. Videolla Multala kehuu rallin VIP-palveluja, ja Teiskonen VIP -yrityksen logo näkyy sekä videon taustalla olevassa teltassa että videon alareunassa.