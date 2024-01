Näköoireet voivat ennakoida Alzheimeria

Oireet alkavat 5 – 6 vuotta aiemmin kuin Alzheimerin taudin yleisemmissä muodoissa

Erityisesti naiset sairastuvat posterioriseen Alzheimeriin

Asiantuntijoiden mukaan taudin yleisimmät varhaiset oireet ovat vaikeudet lukemisessa ja autoilleissa, sillä sairastuneen on vaikea arvioida matkoja. Joillakin potilailla on vaikeuksia ymmärtää monimutkaisia reittejä.

– Potilaat on enimmäkseen jätetty kokeiden ulkopuolelle, koska kokeet on yleensä suunnattu potilailla, joilla on amnestinen Alzheimerin tauti ja alhaiset tulokset muistikokeissa. Nyt harkitsemme kuitenkin kokeita potilaille, joilla on posteriorinen tai muu epätyypillisempi Alzheimerin taudin variantti.