Tutkimus: Hiivatulehdusten aiheuttaja yhteydessä myös Alzheimeriin

Candida albicans eli sammashiiva on osa terveen ihmisen mikrobistoa. Sieni elää muun muassa ihollamme, suussamme ja suolistossamme.

Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan sama sieni voi olla myös Alzheimerin taudin ja muiden dementiatyyppien aiheuttaja, kertoo New York Post .

Peptidit on yhdistetty usein Alzheimerin tautiin.

Jo aiemmin saatu viitteitä sammashiivan yhteydestä dementiasairauksiin

Alzheimerin taudin uskotaan johtuvan neurodegeneraatiosta, joka on seurausta myrkyllisten peptidien kertymisestä aivoihin. Hallitseva ajatus on, että aivot tuottavat luonnollisesti näitä peptidejä, kertoo New York Post.