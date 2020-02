Riihimäellä asuvan perheen teinitytärtä uhkaa karkotus Thaimaahan – poliisi otti jo lapselta passin pois: "Eihän alaikäistä voi vain laittaa lentokoneeseen ja sanoa näkemiin"

MTV Uutiset kertoi Markku Sorsan, hänen avopuolisonsa Pawichad Saithongin ja tämän 14-vuotiaan tyttären vaikeasta tilanteesta tammikuussa, minkä jälkeen tilanne on saanut käänteen pahempaan suuntaan.

Tytölle on annettu kolme viikkoa aikaa poistua Suomesta vapaaehtoisesti.

Karkotuspäätös on lainvoimainen

Tapaus on käynyt läpi jo aiemmin koko valitusprosessin ja karkotuspäätös on lainvoimainen. Migrin peruste olla myöntämättä oleskelulupaa on väite, että äidin ja lapsen huoltajuus olisi katkennut.