Vuosi sitten Suomi kääriytyi vihreään – muistatko vielä nämä Käärijä-huuman kirvoittamat tempaukset?

Euroviisuviikko on parhaillaan käynnissä, ja kilpailun ensimmäinen semifinaali kamppailtiin Ruotsin Malmössä tiistai-iltana 7. toukokuuta. Suomi selvitti tiensä lauantaina kisattavaan finaaliin Windows95manin , eli Teemu Keisterin , ja Henri Piispasen No Rules! -kappaleella.

Käynnissä olevan euroviisuviikon myötä moni on palannut muistelemaan viime vuoden Euroviisuja, jotka olivat Suomelle hyvinkin poikkeukselliset. Vuosi sitten Suomi oli kääriytynyt vihreään ja eli sekä hengitti Käärijä-huumaa, joka näkyi maassamme paikoin hyvinkin erikoisilla tavoilla.

Helsingin päärautatieaseman kivimiehille omat bolerot

Käärijä sai kartan Fortniteen

– Käärijä-peli on pioneerityötä ihan globaalistikin, Olin kertoi tuolloin.

Käärijä-henkisiä tempauksia kunnissa...

Myös Nurmijärven kunta julkaisi Twitterissä kuvan, jossa kunnan vaakunan taustaväri on muutettu vihreäksi ja seitsemän veljestä ovat saaneet itselleen Käärijän tunnusmerkiksi muodostuneet pottatukat. Kuvassa kunnanjohtaja Outi Mäkelä esittelee vaakunaa.

... ja eduskunnassa

Netin kauppapaikat huusivat Käärijää

– Käärijä-teemaisista tuotteista on tällä hetkellä 114 ilmoitusta. Cha Cha Cha -teemaisia ilmoituksia on 98. Euroviisut-teemaisia on nyt 35 – mutta ne eivät kaikki liity Käärijään, vaan tapahtumaan ylipäätään. Toria käyttää kuukausittain yli 3 miljoonaa ihmistä. Koska Käärijä-huuma hehkuu nyt niin kuumana, ilman muuta se näkyy käytetyn tavaran kaupassakin, Tuomisto kertoi tiedotteessa.