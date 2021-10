Näistä kolmesta syystä 80 prosentin rokotekattavuus ei riitä pysäyttämään koronaepidemiaa Suomessa – "En osaa sanoa, riittääkö mikään"

– Deltan tartuttavuusluku on niin iso, ettei 80 prosentin rokotekattavuus ei riitä pysäyttämään tartuntoja, Vapalahti sanoo MTV Uutisille.

– Ja teoreettistakaan rajaa missä se loppuisi on lähes mahdotonta asettaa, eli kyse on mission impossible -tilanteesta sen suhteen, että rokotekattavuus lopettaisi viruksen kiertämisen Suomessa.

Kolme pääsyytä

Samalla kannalla on evoluutiobiologi Tuomas Aivelo.

– Immuniteetti tartuntaa vastaan hiipuu, tartuttavampia ja immuniteettia väistäviä variantteja on tullut ja tulee varmaan jatkossakin, ja rokotetutkin levittävät jonkin verran virusta eteenpäin.

Mistä 80 prosentin maaginen raja tuli?

Vapalahden mukaan 80 prosentin raja on varmaan lähtenyt siitä, että tutkimukset osoittivat rokotteen estävän 90 prosenttia tartunnoista eikä viruskaan levinnyt enää.

Rokotteet ovat silti erinomaisia. Ne kyllä vähentävät myös viruksen kiertoa, mutta mikä tärkeintä, suojaavat erinomaisesti vakavalta taudilta. Mitä parempi rokotuskattavuus on, sitä vähemmän tautitaakkaa tulee niin yksilöille kuin yhteiskunnalle.

Teoreettisen laumaimmuniteetin saamisen rokotuskattavuuden avulla voi laskea tartuttavuusluvun R avulla, joka riippuu viruksen lisäksi yhteiskunnan ja ihmisten toiminnasta. Esimerkiksi Alfavariantin tartuttavuus on arvioitu 1,5-kertaiseksi verrattuna viime vuonna kiertäneisiin viruskantoihin

– Ajateltiin, että väestön rokotuskattavuus riippuu viruksen tartuttavuusluvusta. Jos tartuttavuusluku on kaksi, niin silloin laumaimmuniteetti saavutetaan jo 50 prosentilla. Jos tartuttavuusluku on taas viisi, laskukaavan perusteella voitiin ajatella, että laumaimmuniteettiin riittäisi jo 80 prosentin rokotekattavuus, mutta Deltavariantin tartuttavuusluku on saman verran alfaa isompi, mahdollisesti jopa 6,75.