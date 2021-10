Pfizerin koronarokotetutkimuksessa mukana noin 250 suomalaislasta – tässä alustavat tulokset ja haittavaikutukset

5–11-vuotiaiden rokotetutkimuksessa on ollut mukana 2268 lasta Suomesta, Yhdysvalloista, Espanjasta ja Puolasta. Tutkimukset on tehty 90 klinikassa.

Suomesta tutkimukseen on osallistunut kymmenen klinikkaa. Jokaiselta klinikalta on ollut mukana suurin piirtein saman verran lapsia. Suomesta mukana on ollut noin 250 lasta.