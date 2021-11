Rokotetutkimuskeskuksen Rämet: Suomi ei pääse koronasta edes yli 90 prosentin rokotekattavuudella

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja, professori Mika Rämet kertoo, että herkästi tarttuva delta-variantti teki laumasuojatavoitteen nykykeinoilla hyvin vaikeaksi tavoittaa, koska variantin vuoksi myös lapsilla on enemmän tartuntoja ja lisäksi osa rokotetuistakin saa lievä-oireisia limakalvoinfektioita. Limakalvoinfektioiden seurauksena syntyy koronan jatkotartuntoja, vaikka niitä tuleekin harvemmin kuin rokottamattomien kautta.

– Koronaviruksen poistamiseen yhteiskunnasta vaadittava rokotekattavuus on siksi todella korkea, hän sanoo.

Ei turvallista rokotekattavuuden raja-arvoa

Hän painottaa, että yhteiskunnan kannalta sairaaloiden kuormitus on tärkeä asia, mutta rokottomattomalle yksilölle ei hänen näkemyksensä mukaan ole merkitystä onko hän ainoa tehohoidossa oleva vai yksi sadoista.

Toisaalta korona jyllää myös Suomen rajojen ulkopuolella tavalla, ettei tautia varmasti saada täysin kitkettyä. Kanssakäymistä rajan ylitse on luvassa joka tapauksessa.

– Vaikka meillä olisi 99 prosentin rokotekattavuus, niin meillä on naapurit, joiden koronatilanne on hyvin synkkä: Viron ja Venäjän tilanne on todella hankala, eli heillä tulee olemaan korona siellä pitkään, Rämet arvioi.