Näissä Euroopan maissa koronan toinen aalto on jo iskenyt – odottaako Suomea sama kohtalo?

Espanjan Galiciassa tupakointi kaduilla ja terasseilla on kielletty tästä päivästä (torstai) lähtien, ellei turvaetäisyyttä kyetä pitämään.

Ranskassa huhtikuulta marraskuulle siirretty Pariisin maraton on peruttu.

Espanjassa luvut kasvavat, nyt sairastuu nuoria

Tämä kesä on toisenlainen, myös monen muun maan turisteilla Espanjan aurinko jää kieltojen ja karanteenien haaveeksi.

Espanjassa todettuja tartuntoja on tähän mennessä noin 330 000, menehtyneitä lähes 29 000.

Tartuntojen määrä on lisääntynyt viime viikkoina, ja maassa on Euroopan viidenneksi eniten tartuntoja 100 000 asukasta kohden. Sairastuneet ovat entistä nuorempia, ja tapaukset keskimäärin lievempiä, uutisoi El País -lehti.

Tapaukset kuitenkin keskittyvät erityisesti Koillis-Espanjan Kataloniaan, Navarraan ja Aragoniaan, missä tartuntojen määrä on noussut nopeimmin viime päivinä, ja esimerkiksi Madridiin.

Aurinkorannikolla tilanne suhteellisen hyvä

Turismista elävissä Andalusiassa, missä sijaitsee suomalaistenkin suosima Aurinkorannikko, ja Kanariansaarilla tilanne on selvästi parempi.

Kuolleita on hieman yli 30 000, tartuntoja kaikkiaan noin 244 000. Tapauksia on erityisesi Pariisin seudulla, mutta myös pohjoisessa, koillisessa ja kaakossa.

Ranskassa lipsutaan turvaväleistä

Ranskassa hallitusta koronaviruskysymyksissä neuvovaa tieteellistä neuvostoa johtavan tartuntatautiasiantuntijan Jean-François Delfraissyn mukaan maa höllensi erilaisia rajoituksia liian nopeasti, ja turvaetäisyyksistä lipsutaan, vaikka esimerkiksi maskien käyttö julkisessa liikenteessä on ollut kiitettävää.

Ranskalaisarvio: loka-marraskuussa kärjistyy

Delfraissyn mukaan on kuitenkin liioiteltua sanoa, että pandemia on karannut käsistä, koska jotkut maat ovat kyenneet pitämään epidemian hallinnassa.

Toinen rantalomakohde Kreikka on toistaiseksi Suomen vihreän maiden matkustuslistalla. Maan koronatoimintaa heti alusta lähtien onkin pidetty tehokkaana.

Reilun kymmenen miljoonaan asukkaan maassa menehtyneitä on vähemmän kuin Suomessa, 218, ja tartuntoja noin 6 200, sekin Suomea pienempi määrä.

Kreikassakin rajoituksia, ja turvavälit unohtuvat

Uudet tapaukset ovat keskimäärin selkeästi aiempaa nuorempia ja jotkut oireettomia. Viranomaiset ovatkin tiukentaneet esimerkiksi maskien käytön pakollisuutta, ja kehottavat ihmisiä pitämään niitä siellä, missä turvavälejä on vaikea noudattaa.

Saksassa nuorten sairastuminen lisääntynyt

Saksa tartuntojen määrä päivittäin on korkeammalla kuin kolmeen kuukauteen, ja myös siellä tartunnan saaneissa on entistä enemmän nuoria. Esimerkiksi Berliinissä on pidetty erilaisia bileitä kielloista huolimatta.