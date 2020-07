Pelko kasvaa Saksassa: Ihmisten huolimattomuus nostaa koronalukuja hurjaa vauhtia – Suomen matkailulle asettama raja-arvokin on ylittynyt

– Sitä pelätään selvästi. Nyt näitä tapauksia on monenlaisia. On vihannesfirma, lihanjalostusfirma, baari, hautajaiset, joissa todettiin 50 tartuntaa, ja Berliinissä nuorten bilettäminen, josta on myös useita kymmeniä tartuntoja. Elikkä saksalaiset ovat nähneet, että koronavirus tarttuu todella helposti ja kyllä se huolestuttaa täällä ihmisiä selvästi.