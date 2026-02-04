Ruotsin maastohiihtomaajoukkue sai etsiä Milano-Cortinan talviolympialaisissa uuden hotellin entisen sijaan, kun kansainvälinen olympiakomitea KOK oli varannut ruotsalaisten perinnehotellin.

Ruotsin maajoukkue majoittuu tavanomaisesti Val di Fiemmessä viiden tähden La Roccia -hotellissa, josta löytyy kylpyläosasto, ensiluokkainen ravintola ja loistokas näköala. Tällä kaudella tilanne on kuitenkin eri.

Ruotsalaiset majoittuivat Tour de Skin aikana toisessa hotellissa ja olympialaisissa he ovat majoittuneet entistäkin yksinkertaisempaan hotelliin. Syynä tähän on kansainvälinen olympiakomitea. KOK on varannut La Roccia -hotellin, joten ruotsalaiset joutuivat etsimään toista majoitusta.

– Ei hyvä juttu La Roccialta. Heidän pitäisi pitää tästä kiinni, sillä tämä perinne on vahva. Tuntuu hiukan ikävältä, että he vain potkivat meidät ulos, Edvin Anger sanoi Aftonbladetille.

– Tekee hiukan kipeää, sillä se on suosikkihotelli. KOK:n ymmärrän, he haluavat parasta ja silloin tuo hotelli on sopiva, Gustaf Berglund totesi.

KOK oli tehnyt varauksensa aikaisessa vaiheessa, minkä myötä ruotsalaisilla oli runsaasti aikaa muuttaa suunnitelmia. Joukkueenjohtaja Anders Byströmin mielestä lasi on enemmän kuin puolitäysi.

– Meillä on nyt vielä parempi vaihtoehto, ja saamme sen kokonaan itsellemme. Emme olisi saaneet sitä La Rocciassa, vaan siellä olisi ollut paljon muita ihmisiä, emmekä halua sitä. En näe sitä niin, että meidät on syrjäytetty, vaan pikemminkin, että olemme vaihtaneet parempaan, Byström kertoi.

Byström muistutti, että Ruotsin maajoukkueelle on ollut menestysresepti, kun he ovat olleet kokonaan omassa hotellissa. Frida Karlsson on innoissaan, että ruotsalaisilla on oma hotellinsa.

– Rakastan sitä, kun minulla on oma hotelli. Siellä voi mennä aamiaiselle sukkasillaan ja olla kuin kotona sohvalla. Ihmiset kävelevät pyjamassa. Se on hyvin rentoa, mukavaa ja vapaata, Karlsson sanoi.

Kaikesta huolimatta Edvin Anger uskoo, että ruotsalaiset tulevat viihtymään hotellissa.

– Meillä on mukanamme Sara Hugg ja hänen veljensä, jotka laittavat ruokaa. Aloitimme viime vuonna Trondheimin MM-kisoissa, joten uskon, että siitä tulee hyvä, mutta La Roccia on tietysti hieno hotelli, Anger päätti.