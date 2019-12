Satoja puheluita, vakoiluohjelmia ja kostopornoa – digitaalista parisuhdeväkivaltaa vähätellään vielä Suomessa: "Uhrille saatetaan ehdottaa some-tilien poistamista"

Viiden minuutin viive aiheutti raivoa

Naisten Linja on kerännyt naisten kokemuksia digitaalisesta väkivallasta Turvaverkko-hankkeessaan. Hakkaraisen mukaan digitaalista väkivaltaa on neljää tyyppiä. Ensimmäinen on vuorovaikutuksen kontrollointi, jossa vaaditaan esimerkiksi poistamaan Facebook-kavereita.

Avun sijaan vähättelyä

– Tämä on todellinen ongelma. Usein ihminen tietää, että kumppani tai ex-kumppani saa tietoa jotain kautta, mutta hän ei tiedä, mistä tieto on tarkalleen ottaen peräisin, Hakkarainen sanoo.

Uudet rikosnimikkeet voisivat auttaa

– Siinä on kriminalisoitu parisuhteessa voimakas ja jatkuva kontrolli, joka aiheuttaa sen kohteena olevassa ihmisessä pelkoa ja rajoittaa elinpiiriä. Suomessa on yhä vallalla käsitys, että parisuhdeväkivalta on vain fyysistä väkivaltaa, vaikka se on vain jäävuoren huippu.