Käräjäoikeus katsoi kunnianloukkauksen törkeäksi, koska miehen toiminnasta aiheutui huomattavaa epävarmuutta Virran poliittisen uran jatkolle.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran entisen puolison törkeästä kunnianloukkauksesta ja kahdesta lähestymiskiellon rikkomisesta.

Käräjäoikeus tuomitsi miehelle rangaistukseksi 75 päiväsakkoa, mikä tekee hänen tuloillaan maksettavaksi vajaat 1 300 euroa. Lisäksi mies määrättiin korvaamaan Virralle 6 400 euron korvaukset aiheuttamastaan kärsimyksestä.

Tuomion mukaan entinen puoliso oli muun muassa kuvaillut Virtaa useilla halventavilla ilmaisuilla ja esittänyt tästä halventavia väitteitä eri medioille. Käräjäoikeus katsoi kunnianloukkauksen törkeäksi, koska miehen toiminnasta aiheutui suurta kärsimystä Virralle ja huomattavaa epävarmuutta tämän poliittisen uran jatkolle.

Käräjäoikeuden mukaan mies myös rikkoi hänelle määrättyä lähestymiskieltoa vuosina 2022–2023. Tuomion mukaan hän lähetti Virralle tekstiviestejä sekä soitti tälle ja rikkoi siten lähestymiskieltoon kuuluvaa kieltoa ottaa yhteyttä Virtaan. Käräjäoikeuden mukaan kummassakaan tapauksessa yhteydenotot eivät olleet ilmeisen tarpeellisia.

Osa teoista eduskuntavaalien alla

Jutussa Virran kunnian loukkaamisesta tuomittiin sakkorangaistuksiin myös kaksi naista, joista toinen on Virran entisen puolison sisko.

Käräjäoikeuden mukaan naiset muun muassa kutsuivat Virtaa väkivaltaiseksi manipuloijaksi, pahimmaksi häpeäpilkuksi ja valehtelijaksi. Väitteitä Virran väkivaltaisuudesta ei oikeuden mukaan voida pitää totuudenmukaisena väitteenä.

Osa kunnianloukkauksiin liittyvistä teoista ajoittui kevääseen 2023, jolloin Virta oli ehdolla eduskuntavaaleissa. Poliittisessa toiminnassaan hän nosti tuolloin esiin lasten puolesta puhumisen ja väkivallan vastaisen työn. Tuomion mukaan tuomitut esittivät tarkoituksella näihin teemoihin liittyviä väitteitä ennen vaalien ehdokasasettelua ja eduskuntavaaleja. Tämä ilmensi oikeuden mukaan selvää loukkaamis- ja vahingoittamistarkoitusta.

– Virran politiikassa esiin nostamiin teemoihin liittyvällä, henkilökohtaiseen elämään kohdistuneella arvostelulla on ollut tarkoitus haitata Virran uraa, käräjäoikeus katsoi.

Virran entinen puoliso on joulukuussa 2022 tuomittu myös Virtaan kohdistuneista pahoinpitelyistä.

Virta ja hänen entinen puolisonsa erosivat vuonna 2020. Heillä on yhteinen lapsi.