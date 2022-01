Nainen ei enää tunnistanut itseään ilman TikTokin kauneussuodattimia – "Se oli pelottava hetki"

– Kun sinulla on se suodatin kasvoilla koko ajan, melkein etäännytät itsesi peilissä olevasta kuvasta, koska sinulla on nyt tämä odotus siitä, miltä sinun pitäisi näyttää. Kun et sitten näytäkään, itsetuhoiset ajatukset alkavat. Se on melko ilkeä tapa, miten koet itsesi, Mia jatkaa.