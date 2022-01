Brittikansanedustaja ajaa aloitetta: Nähdäänkö somevaikuttajien muokatuissa kuvissa pian varoitusleima?

Somekuvien hienovarainenkin muokkaaminen saattaa pian olla helposti havaittavissa. Brittikansanedustaja vaatii digitaalisesti muokattuihin somekuviin ilmoitusta siitä, että kuvia on käsitelty, kertoo brittiläinen uutissivusto Sky News .

"He ajattelevat, että heidän kehojensa pitäisi olla täydellisiä"

– Kun olin lääkäri, varsinkin nuoret, syömishäiriöstä kärsivät naiset kertoivat, että nämä [some]kuvat ajavat heitä eteenpäin ja he ajattelevat, että heidän kehojensa pitäisi olla täydellisiä, Evans kuvaa.

"Ihmiset yrittävät vastata kuvaa, johon he eivät oikeasti voi päästä"

– Olen eniten huolissani siitä, että ihmiset yrittävät vastata kuvaa, johon he eivät oikeasti voi päästä. Ongelma on, että jos käsittelet kuvaa, teet hauiksista isommat ja vyötäröstä kapeamman – ja lukuisia kuvia luodaan näin somessa – luot mielikuvaa, jota et koskaan voi toistaa, vaikka miten kävisit salilla ja söisit hyvin, Evans sanoo.