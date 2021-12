Luulitko, että malleilla on aina supertasainen iho? Kenz Lawrén paljastaa, miltä hänen ihonsa todellisuudessa näyttää ilman meikkiä

Select Miami -mallitoimiston listoilla oleva malli Kenz Lawrén on ollut useiden kauneuskampanjoiden keulakuvana, ja naisen TikTok-tiliä seuraa yli miljoona ihmistä. Sometililleen Kenz jakaa usein voimaannuttavia videoita.

– Todellisuus on, että joskus ihoni näyttää tältä, ja kuvissa se näyttää tältä, Kenz kertoo videolla jakaen kuvia niin punoittavasta, näppyläisestä ihostaan kuin kauneuskuvien tasaisesta lopputuloksesta.

"Ei edes meikki voi piilottaa kaikkea"

– Vaikka kaikki tietävät tämän, luulen, että sen näkemisellä on suurempi vaikutus kuin vain siitä kuulemisella, koska tältä ihoni näyttää. Ei edes meikki voi piilottaa kaikkea, eikä se myöskään kestä koko päivää, Kenz muistuttaa ja jakaa videolla kuvia myös siitä, miltä iho näyttää meikin alla sekä silloin, kun meikki on poistettu.

Videota on katsottu 1,4 miljoonaa kertaa ja se on saanut ilahtuneen vastaanoton. Kommenttikenttä on täyttynyt kiitoksista.