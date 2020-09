Korona vei 90 prosenttia revontuliyrittäjän asiakkaista – kolmen päivän karanteenisääntö uhkaa viedä loputkin: "Ulkomaalaisten lomavaraukset alkavat olla kaikki peruttu"

Yrittäjä Tiina Salonen elää vaikeita aikoja aivan pohjoisimmassa Suomessa Utsjoella. Korona on vienyt ulkomaiset asiakkaat eikä rajoituksille näy loppua.

– Ulkomaalaisten lomavaraukset alkavat kaikki olla peruttu jouluun asti. Kevät näyttää siltä, että ihmiset miettivät, pitääkö perua tai siirtää. Yritys on menettänyt koronan takia 90 prosenttia asiakkaistaan.

– Ne varaukset, jotka meillä nyt on sisällä, ovat noin 10 prosenttia siitä, mitä normaalisti tähän aikaan olisi jo tulevalle talvelle.

Utsjoella olisi tilaa

Salosen yritys onkin työllistänyt ainoastaa omaa perhettä, kun tavallisesti se on tarjonnut työpaikan myös muutamalle muulle.

– Yritys on työllistänyt pari-kolme freelance-opasta, jotka ovet tehneet käytännössä koko talven täyttä työaikaa. Teimme viime vuonna ravintolan ja nyt näyttää siltä, ettei sielläkään ole kenellekään tänä talvena edes puolikasta työaikaa.

– Tämä on aivan huippu lomakohde. Verrattuna moniin muihin Lapin lomakohteisiin täällä on tosi rauhallista. On paljon tilaa eikä ole ruuhkia tai pullonkaulapaikkoja, jossa joutuisi muiden kanssa ahtaasti tekemisiin, yrittäjä huokuttelee.