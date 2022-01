Näin WHO:n Jussi Sane kommentoi pandemiaa: "Korona ei ole mihinkään häviämässä"

– Kun alusta asti on katsonut tätä pandemiaa, niin hyvän tiekartan ovat antaneet aikaisemmat hengitystiepandemiat. Ne noudattavat samanlaisia lainalaisuuksia, Sane sanoo.

Pandemian aiheuttaneella koronaviruksella on tähän mennessä ollut kolme merkittävää varianttia. Alkuperäisen lisäksi tutuiksi ovat tulleet delta ja omikron.

"Korona ei ole mihinkään häviämässä"

Sanna Marinin (sd.) johtaman hallituksen koronaministeriötyöryhmä ilmoitti eilen, että se on päättänyt höllentää rajoituksia "maltillisesti" .

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ruokaravintolat voivat olla auki kello 21 asti ja anniskelu saa jatkua kello 20 saakka. Baarien ja muiden vastaavien ravintoloiden rajoitukset pysyvät ennallaan. Koronapassi on jäähyllä 15. helmikuuta asti ja nykyiset ravintolarajoitukset ovat voimassa maanantaihin 31. tammikuuta asti.

WHO:n epidemiologin Sanen mukaan koronarajoitusten suhteen on aina tärkeää tehdä hyöty- ja haitta-arvio.

– Pitää määrittää tavoitetaso. Jos tavoitetila on se, että tautitaakka on mahdollisimman matala, niin optimismia ei oikein ole, koska tämä (koronavirus) ei ole mihinkään häviämässä, Sane katsoo.

– Mutta jos tavoitetila on se, että tästä tulee sellainen normaali tautitaakka, mitä flunssakaudella normaalistikin nähdään, niin silloin puhutaan tilanteesta, jossa ollaan pandemiavaiheen lopulla, Sane jatkaa.

Sanen mukaan tästä pandemiasta täytyy ottaa oppia. Hän harmittelee esimerkiksi sitä, että rajoitustoimien kustannusvaikuttavuuden suhteen tietopohja on edelleen aika huonolla tolalla.

– On myös paljon pandemiaan varautumiselementtejä. Perusterveydenhuollon pitää toimia, jotta on henkilöstöä, joka huomaa erilaisia ongelmia. Täytyy ylläpitää erikoissairaanhoidon kyky vastata väistämättömiin tautihuippuihin, Sane toteaa.

– Tärkeää on myös se, miten me voimme. Mikä on terveyshyvinvointi – se ilman muuta vaikuttaa seuraavankin pandemian tautitaakkaan, Sane jatkaa.