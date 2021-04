WHO:n asiantuntija Jussi Sane MTV Uutisille: "Toiveikkuuteen on perusteita, kesällä tilanne rauhoittuu"

– On se mahdollista. Se on yksi skenaario. Siihen vaikuttaa se, miten pitkään tämä suoja kestää. Influenssarokotus täytyy joka vuosi päivittää sen takia, ettei aikaisempi rokote toimi uutta kiertävää kantaa vastaan.

"Rokotteet näyttäisivät toimivan"

– Variantteja on tuhansia. Niitä tulee koko ajan lisää. Koko ajan tarkastellaan, millä tavalla rokotetun immuniteetti toimii näitä variantteja vastaan. Tällä hetkellä data on mielestäni hyvää siinä mielessä, että se, mitä tiedetään suojasta variantteja kohtaan, niin näyttäisi ainakin, että rokotteet toimivat, uskoo Sane.

"Pandemiat kestävät vuoden tai puolitoista"

– Henkilökohtainen näkemykseni on se, että toiveikkuuteen on perusteita. Pandemiat ovat yleensä kestäneet vuoden tai puolitoista. Voidaan ajatella, että kesällä tilanne rauhoittuu ja syksyllä voi olla, että tulee vielä tautipiikkejä, mutta riski voi olla hyväksyttävällä tasolla. Itse olen optimisti sen suhteen, että semmoinen tilanne saavutetaan, arvioi Sane.

– Nyt on nähty hyvinkin rajuja lockdown-tyyppisiä ratkaisuja, joiden voimakkuus on vaihdellut maittain. On hyvin tärkeää selvittää näiden kaikkien toimien vaikuttavuus verrattuna aikaisempiin suunnitelmiin. Sitten pitää katsoa, mikä on strategia seuraavaan pandemiaan.