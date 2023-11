Näin ulkoministeri Valtonen perustelee asekauppoja Israelin kanssa

Suomen linjana on ollut tuomita Hamasin hyökkäys Israeliin, painottaa nopeaa avun tarvetta Gazaan sekä todeta Israelilla olevan mahdollisuuden itsepuolustukseen kansainvälisen ja humanitaarisen oikeuden rajoissa.

– Israeliin on vedottu monta kertaa, että on toimittava nimenomaan paitsi kansainvälisen oikeuden niin erityisesti kansainvälisen humanitaarisen lain puitteissa, hän sanoo.

Valtonen: Tilanne haastava

– Tämä on täysin humanitaarisen lain vastaista. Ja itse asiassa tilanteessa, jossa voidaan osoittaa, että tällainen siviilikohde on valjastettu puolustustaisteluun tai on otettu sotilaalliseen käyttöön, niin silloin se ei ole enää siviilikohde oikeuden perusteella.