Suomi ostaa Israelilta yli 300 miljoonan euron Daavidin linko -ilmatorjuntajärjestelmän

Israelin puolustusministeriön mukaan Daavidin linko on yksi maailman parhaista ilmatorjuntajärjestelmistä. Sillä voidaan torjua esimerkiksi ballistisia ohjuksia, risteilyohjuksia, ilmasotakoneita ja lennokkeja.

Ilmatorjuntajärjestelmä on todistanut tehokkuuteensa Israelin ja Hamasin välisessä sodassa, väittää Israelin puolustusministeriö. Daavidin linko on ollut Israelin käytössä vuodesta 2017 lähtien. Sen kantama on noin 250 kilometriä.