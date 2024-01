Ulkoministeri Valtonen Brysselissä: Venäjä pysyy pitkän aikavälin strategisena uhkana

– Siksi on äärimmäisen tärkeää, että autamme Ukrainaa välittömästi ja uskottavasti pitkällä aikavälillä. Mutta tietysti myös itsemme takia meidän on lisättävä puolustusteollisuuttamme ja puolustusvalmiuksiamme, hän sanoi.

Rauhanrahastosta on korvattu jäsenmaille muun muassa niiden aseellista tukea Ukrainalle, mutta käytännössä rahasto on Ukraina-tuessa toiminut jo hyvän tovin vain paperilla.

Pääkohtana Lähi-itä

Kokouksen pääasiana maanantaina on Lähi-idän tilanne, josta on tarkoitus kuulla alueen ulkoministereitä muun muassa Israelista ja palestiinalaishallinnosta.

Borrell sanoi, että Gazassa on tullut jo noin 25 000 uhria, josta 70 prosenttia on naisia ja lapsia. Hamasin terrorismin tuomitsemisen ohella kritiikki erityisesti Israelia kohtaan on koventunut, mikä on kuulunut ja kuului jälleen myös Borrellin puheista.