Israel väittää Hamasin estäneen polttoainetoimituksen – tämä Gazan suurimman sairaalan tilanteesta tiedetään

Hamasin johtaman Gazan terveysministeriön mukaan sairaalassa on ainakin 2 300 ihmistä. Sairaalan johtaja sanoo CNN:lle , että Al-Shifassa on kuollut useita lapsia tilanteen vuoksi.

Israel väittää Hamasin piileskelevän sairaalassa

Israel on saartanut sairaalan, sillä sen mukaan sairaalassa on Hamasin sotilaita. Israel väittää, että sairaalan alla ja sen lähellä on Hamasin komentopaikkoja.