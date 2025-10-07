Nuorten työllistymissetelin toivotaan työllistävän enimmillään noin 4400 nuorta.

Nuorten työllistymisseteli on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden alusta alkaen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).

Hallitus päätti työllistymissetelistä syksyn budjettiriihessään. Tavoitteena on puuttua nuorten työttömyyteen, joka on pahentunut hallituskauden aikana.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) kertoi tänään työllistymissetelin valmistelusta ja sen yksityiskohdista.

Työllistymisseteli olisi harkinnanvaraista rekrytointitukea yritykselle, joka työllistää 18–29-vuotiaan nuoren vähintään kuuden kuukauden ajaksi.

Työllistämisen ehtona on, että nuori on ollut työttömänä vähintään kuusi kuukautta. Jos työtön nuori on suorittanut vain peruskoulun, on ehtona kolmen kuukauden työttömyys.

Työllistymisseteli kattaisi puolet yrityksen palkkakuluista, kuitenkin enintään 1500 euroa kuukaudessa.

Laskennallisesti työllistymisseteli voisi tuoda töitä 3300–4400 työttömälle nuorelle, Marttinen kertoo.

– Nuorten työllisyystilanne on nyt hyvin vaikea. Toivon, että seteli on yksi työkalu tukea tuhansien nuorten pääsyä työelämään.

Työttömyystilanne, ja erityisesti nuorten työttömyystilanne heikentynyt hallituskauden aikana.

Alle 25-vuotiaita työttömiä on nyt noin 52 000, eli noin 12 000 enemmän kuin viime vuoden elokuussa, ja noin 16 000 enemmän kuin vuoden 2023 elokuussa.

Marttisen mukaan suurin syy nuorten pahentuneen työttömyystilanteen on heikko taloustilanne Suomessa ja kansainvälisesti.

Nuorten työllisyystilanne myös reagoi tyypillisesti voimakkaimmin talouden suhdanteisiin, TEM kertoo tiedotteessaan.

Hallitus on varannut työllistymissetelille 30 miljoonaa euroa. Työllistymisseteliä voisivat hakea yritykset kaikilta toimialoilta.

Päätöksen työllistymissetelistä tekisivät työllisyysalueet, eli käytännössä kunnat tai kaupungit.