Työ- ja elinkeinoministeriön tuore ennuste vahvistaa käsitystä siitä, ettei Orpon hallitus pääse työllisyystavoitteeseensa. Työllisten määrä ei kasva sadalla tuhannella, mutta siitä ei hallitusta syytetä.

Työllisiä 15–64-vuotiaita ennakoidaan olevan vuonna 2027 noin 2 637 000 ihmistä. Näin ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).

Ennuste on odotettu pettymys pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitukselle, joka lähti hallitusohjelmassaan tavoittelemaan sataa tuhatta uutta työllistä.

Orpon hallituksen aloittaessa kesällä 2023 työllisiä oli TEM:n mukaan reilut 2,62 miljoonaa eli nousua saattaa syntyä vain reilun kymmenen tuhannen työllisen verran vuodelle 2027. Hallituskausi päättyy kevääseen 2027.

Tarvitaan paljon ennusteita rajumpaa ja nopeampaa talouskasvua, jotta hallitus pääsisi edes lähelle työllisyystavoitettaan.

TEM ei kuitenkaan syytä hallitusta siitä, että se olisi toimillaan pettänyt oman tavoitteensa.

Taustalla on se, että heikko suhdannetilanne on kestänyt pidempään kuin monet talousasiantuntijat ja Suomen hallitus odottivat.