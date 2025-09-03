Työministeri: Uusi työllistymisseteli voi koskea tuhansia nuoria aikuisia

Hallitus päätti budjettiriihessä uudesta työllistymissetelistä.
Työministeri Matias Marttinen (kok.) arvioi, että hallituksen uusi työllisyysseteli voisi antaa tuhansille nuorille mahdollisuuden päästä työelämään.
Hallitus kertoi eilen uusista toimista työllisyyden parantamiseksi. Työllisyyssetelillä yrityksiä tuettaisiin palkkaamaan heikosti koulutettuja tai työllistyneitä nuoria aikuisia töihin vähintään puoleksi vuodeksi. Hallitus varaa on varannut malliin 30 miljoonaa euroa.
Työllisyyskatsauksen mukaan esimerkiksi alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli lähes 42 000 heinäkuun lopussa.