Asiantuntija: Hallituksen työseteli nuorille on hetken hurmaa, mutta hankkeessa on pointtinsa

Julkaistu 8 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Tommi Forsman

Toimittajan kuva
Janne Ahjopalo

Hallituksen budjettiriihessä päätetiin, että 18–29-vuotiaille nuorille työttömille on tulossa uusi työllistymisseteli, johon esitetään kohdennettavaksi 30 miljoonaa euroa. Tutkimuslaitos Laboren tutkimusohjaaja suhtautuu hankkeen vaikutuksiin epäilevästi.

Hallituksen päättämän nuorisotyöttömyyttä suitsivan hankkeen yksityiskohdat eivät ole vielä tarkkaan tiedossa.

Tutkimuslaitos Laboren Ilkka Kieman mukaan hallituksen yrityksille tarjoama rahaporkkana voi tuoda työtä nuorille joksikin aikaa, jos kannuste on riittävä, mutta pysyviä tuloksia hän ei siltä odota.

– Epäilen vahvasti, että sillä saavutettaisi mitään pysyvämpää työllisyysvaikutusta, koska eihän yrityksiä ole pysyvästi tarkoitus tukea.

Labore tunnettiin aiemmin nimellä palkansaajien tutkimuslaitos.

Vaikka vaikutus voi jäädä ”hetken hurmaksi”, Kiema näkee siinä kuitenkin pienen hopeareunuksen. Lyhytkin työkokemus voi olla arvokasta nuoren jatkon kannalta työmarkkinoilla.

– Hetken hurmakin voi auttaa esimerkiksi työnhaussa myöhemmin, jos on edes jokin työhistoria.

Korkea nuorisotyöttömyys on ongelma, josta Kieman mukaan tuleekin olla hyvin huolissaan.

– Se on se osa väestöstä, jolla syrjäytymisen vaara on akuutein, jos heillä ole mitään järkevää tekemistä.

Lisää aiheesta:

Orpon hallitusValtion budjettiTyöttömyysNuoretTalous

