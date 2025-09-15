Aktia Pankki vaihtaa toimitusjohtajaa ennen kuin tehtävään kesällä valittu Carl Haglund ehti olla päivääkään toimitusjohtajan töissä.

Aktia Pankki Oyj on vaihtanut tiuhaan toimitusjohtajiaan viime vuosina.

Mikko Ayub jätti toimitusjohtajan tehtävät helmikuussa 2023 noin viiden vuoden kauden jälkeen. Tämän jälkeen toimitusjohtajana toimi Juha Hammarén, jonka tilalle nostettiin kesäkuussa 2024 uudeksi toimitusjohtajaksi Aleksi Lehtonen. Hammarén siirtyi senior advisor -tehtävään Aktiassa.

Lehtosen pesti jäi kuitenkin vain vuoden mittaiseksi, kun Aktia ilmoitti tämän vuoden kesäkuussa hänen jättävän yhtiön.

Tilalle oli tulossa Veritaksen toimitusjohtajana toiminut Carl Haglund, joka oli aiemmin Rkp:n puheenjohtaja, puolustusministeri ja europarlamentaarikko.

Nyt Haglund saa lähteä ennen kuin aloitti.

– Emme kommentoi asiaa yksityiskohtaisemmin. Hallitus on arvioinut, ettei Carl Haglund enää täytä edellytyksiä toimiakseen yhtiön toimitusjohtajana. Nyt katsomme eteenpäin ja jatkamme henkilöstömme kanssa erinomaista yhteistyötä asiakkaidemme eteen, Aktian hallituksen puheenjohtaja Matts Rosenberg sanoo MTV Uutisille lähetetyssä vastauksessa.

Helsingin Sanomille ja Kauppalehdelle Rosenberg on korostanut, ettei Haglundin lähtö liity Aktian omistusjärjestelyihin.

Hiljattain Aktian suuromistaja Erkki Etola kasvatti omistustaan yhtiöstä noin kymmenestä prosentista noin 20 prosenttiin, kun toinen suuromistaja RG Partners myi omistuksiaan.

”Iso yllätys”

Aktia ei ole aiemminkaan avannut julkisuuteen tarkemmin, miksi toimitusjohtajat ovat vaihtuneet melko tiuhaan. Yhtiöstä on lähtenyt viime vuosina myös muutamia johtavissa asemassa olleita finanssialan arvostettuja ammattilaisia.

Esimerkiksi sijoittajat ja luottoluokittajat eivät yleensä pidä sitä hyvänä merkkinä, jos yhtiön johtajat vaihtuvat tiuhaan.

Aktiaa seuraava Inderesin analyytikko Kasper Mellas pitää Haglundin lähtöä yllätyksenä.

– Oli iso yllätys, että näin nopeasti päädyttiin tällaiseen ratkaisuun. Heillä on menossa strategian muutos ja se on haastavaa, jos henkilöstö koko ajan muuttuu. Ja toimitusjohtaja on keskeinen henkilö. Ilman muuta jotain haasteita siitä liiketoiminnalle tulee, Mellas pohtii.

Aktia päättää myöhemmin, minkälainen hakuprosessi seuraavasta toimitusjohtajasta käynnistetään.

– Jatkamme väliaikaisen toimitusjohtajan Anssi Huhdan ja Aktian muun johtoryhmän johdolla strategiamme määrätietoista toimeenpanoa.

– Aktian hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, joka päättää uuden hallituksen jäsenen valitsemisesta. Yhtiön nykyinen väliaikainen toimitusjohtaja jatkaa tehtävässään, ja hallitus arvioi toimitusjohtaja-asiaa ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen, Rosenberg sanoo.

Aktialla on yli 260 000 henkilöasiakasta ja noin 24 000 yritys- ja instituutioasiakasta.