Aktian toimitusjohtajan paikalta syrjäytetty Carl Haglund on nimitetty monialakonserni KH Groupin toimitusjohtajaksi.
Haglund aloittaa tehtävässä saman tien ja luopuu samalla paikastaan KH Groupin hallituksessa. Hän jatkaa yhtiön tytäryhtiön Nordic Rescue Groupin hallituksen puheenjohtajana.
KH Groupin liiketoiminta-alueita ovat rakennus- ja maansiirtokoneita toimittava KH-Koneet, pelastusajoneuvovalmistaja Nordic Rescue Group ja huonekalukauppaa käyvä Indoor Group.
