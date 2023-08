Analyytikko ei yllättynyt Finnairin Mannerin lähtöuutisesta – "Kuluttava ja raskas jakso myös toimitusjohtajalle"

– Äärimmäisen vaikeat olosuhteet huomioon ottaen Topi Manner on tehnyt minun mielestäni Finnairissa hyvää työtä, Viljakainen sanoo.



– Viimeiset viisi vuotta Finnairin johdossa tämän tuplakriisin aikaan on todennäköisesti ollut melko kuluttava ja raskas jakso myös toimitusjohtajalle.



Manner aloitti Finnairin toimitusjohtajana vuoden 2019 alussa. Elisan johdossa hänen on kerrottu aloittavan viimeistään ensi vuoden maaliskuussa. Finnairin mukaan uuden toimitusjohtajan etsintä aloitetaan välittömästi.

Uusi toimitusjohtaja löytynee yhtiön ulkopuolelta

Aika toimitusjohtajan vaihdokselle on juuri nyt vähintäänkin siedettävä myös Finnairille, arvioi Viljakainen. Koronapandemian ja Venäjän ilmatilan sulun aiheuttamista rasitteista huolimatta yritys on saanut vakautettua liiketoimintansa viimeisen vuoden aikana. Vielä vuosi sitten toimitusjohtajan vaihtuminen olisi ollut yritykselle huomattavasti suurempi haaste.



– Yhtiö on selvästi voitollinen kaikilla tulosriveillä, eikä mitään huomattavan akuuttia ongelmaa ole myöskään millään rintamalla yhtiössä, Viljakainen toteaa.



Hän ennakoi, että uusi toimitusjohtaja tulee löytymään yhtiön ulkopuolelta, kuten aiemmatkin Finnairin toimitusjohtajat viime vuosina.



– Uskoisin myös, että Finnairiin tullaan rekrytoimaan suomalainen toimitusjohtaja, vaikka eivät nämä puhtaasti passikysymyksiä ikinä ole.

Investoinnit tarpeen tällä vuosikymmenellä