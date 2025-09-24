Henkilökunnalle kerrottiin, että Aktian hallitus oli lähtöpasseista yksimielinen.

Carl Haglund sai potkut Aktiasta oman toimintansa takia, kertoo Hufvudstadsbladet. Lehden tietojen mukaan pankki kertoi asiasta henkilökunnalleen videoneuvottelussa keskiviikkona aamupäivällä.

Tarkempia tietoja Haglundin toiminnasta ei henkilöstölle annettu. Lehden tietojen mukaan henkilökunnan annettiin ymmärtää, että kyse oli jostakin, mitä Haglund oli tehnyt Aktiassa elokuun lopun ja syyskuun alun välillä.

Henkilöstöinfossa annettujen tietojen mukaan Haglundin toiminta tuli hallitukselle yllätyksenä. Hallitus päätti yksimielisesti, että Haglundille annettaisiin lähtöpassit.

Haglund nimitettiin aiemmin tänä vuonna Aktian uudeksi toimitusjohtajaksi, mutta viime viikon maanantaina pankin hallitus ilmoitti, että Haglund "ei enää" täytä edellytyksiä toimiakseen yhtiön toimitusjohtajana. Haglund ei tuolloin ollut ehtinyt vielä aloittaa työtään uudessa pestissä.

Aktia ei kommentoinut Hufvudstadsbladetin tietoja. Myös Haglund itse on kieltäytynyt kommentoimasta potkujaan.

Haglund nimitettiin viime perjantaina monialakonserni KH Groupin toimitusjohtajaksi.

Haglund on toiminut aiemmin eläkeyhtiö Veritaksen toimitusjohtajana, johtajana Accenturella ja bioenergiatoimija Sunshine Kaidi New Energy Groupissa, kansanedustajana, puolustusministerinä, EU-parlamentaarikkona ja RKP:n puheenjohtajana.