Näin Suomeen iskenyt outo hirmumyrsky muodostui: "Tulossa todennäköisesti hyviä tapaustutkimuksia"

– Lounais-Suomen sisäosissa puolestaan ei ole välttämättä tuntunut missään, eli tämä on ollut kuitenkin hyvin pieni alue, toteaa Salminen.

Hirmumyrskyn kriteerit täyttyvät, kun keskituulen nopeus on vähintään 33 metriä sekunnissa.

Lisäksi eteläpuolella on ollut voimakas suihkuvirtaus, mikä on voinut voimistaa matalapaineen keskusta entisestään. Tämä sai aikaan hyvin voimakkaat tuulet läntisellä- ja lounaisella rannikolla matalapaineen kulkiessa Merenkurkusta ja Selkämereltä kohti kaakkoa.

– Jos jotain tästä voi ennakoida, niin hyviä tapaustutkimuksia tästä on todennäköisesti tulossa meteorologian alalla. Kun tätä myrskytapausta tutkitaan ajan kanssa, päästään paremmin perille sen syntyyn johtaneista tekijöistä, Salminen pohtii.

Kovat tuulet jatkuvat

Salminen kertoo, että huomenna on tulossa yksi matalapaine lisää. Siinäkin tuulet voivat taas voimistua. Tänäänkin on odotettavissa yleisesti ottaen voimakasta luoteistuulta ja sisämaassakin on odotettavissa kovia puuskia.