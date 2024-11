Koettiinko Suomessa ensimmäiset hirmumyrskyt? Tieteilijöillä toinen epäilys

Ilmatieteen laitos kertoo, että aiemmin Suomessa ainoastaan tunturien huipuilla olevissa mastoissa on silloin tällöin mitattu vähintään 33 metriä sekunnissa lukemiin keskituulien osalta.

Ensimmäinen mitattu hirmumyrsky, muttei ehkä ensimmäinen historiassa

Kun meteorologit ovat tutkineet eri maista kerättyjä ilmanpainehavaintoja, ovat he pystyneet arvioimaan jälkikäteen kyseisen matalapaineen tuulia. Tuolloin Pohjois-Itämerellä 10 minuutin keskituulen nopeus on arviolta ollut 30–35 metriä sekunnissa, joten mahdollisesti tuolloinkin on näillä vesillä ollut hirmumyrsky.