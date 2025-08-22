Raju viikonloppu: "Vettä saavista kaatamalla" – viime yö harvinaisen kylmä Helsinki-Vantaalla

Viikonloppuna kannattaa kantaa mukanaan sateenvarjoa ja sadetutkaa.
Meteorologi Liisa Rintaniemen mukaan viikonlopun sää on hyvin epävakaa ja vaihteleva.
Tarkkaa ennustetta viikonlopulle Rintaniemi ei osaa antaa, mutta luvassa on kuurosateita ja puuskatuulia.
– Kuurosateet voivat olla yllättävänkin rajuja ja vettä voi tulla saavista kaatamalla, Rintaniemi kertoo.
Lauantai on viikonlopun poutaisin päivä ja sade painottuu lähinnä pohjoiseen. Sunnuntaina puolestaan matalapaine näyttää kyntensä ja luvassa on rajuja sadekuuroja koko maahan.
Rintaniemi lohduttaa, että sateet heikkenevät aina iltaa kohden.
Vinkiksi meteorologi suosittelee ottamaan viikonlopuksi mukaan sateenvarjon sekä sääsovelluksen, josta voi seurata kuurosateiden muodostumista ja etenemistä tarkemmin.
Viime yönä lämpötila painui pakkaselle Suomen keskiosia myöten. Helsinki-Vantaan lentoasemalla oli jopa poikkeuksellisen kylmää, alimmillaan +3 astetta. Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen kertoi viestipalvelu Blueskyssa, että elokuussa on mitattu kyseisellä asemalla viimeksi kylmempiä lukemia vuonna 1997.
Katso yltä viikonlopun ennuste.