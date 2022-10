Rajut tuulet iskivät etelärannikolle – kerrostalon kattopellit irtoilivat Hangossa, rakennustelineiden osat lentelivät Helsingissä

Puuskarintama oli nopea liikkeissään

Tuovinen kuvailee puuskarintaman olleen todella nopealiikkeinen ja kertoo sen olleen yhden paikan päällä vain 10–15 minuuttia. Rintama on heikentynyt itää kohti liikkuessaan.

"Kesäisen oloinen"

Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen mukaan puuskamittauksia on tehty sen verran vähän aikaa, että varsinaisen ennätyslukeman määrittäminen on hankalaa. Tunturien huipulla on mitattu silloin tällöin noin 50 metriä sekunnissa puhaltavia puuskia.