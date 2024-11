Sunnuntai on lunta tulvillaan – ajokeli muuttuu paikoin huonoksi

Heikkoja lumisateita liikkuu Suomessa itäpainotteisesti. Etelässä ja lännessä lämpöasteet liikkuvat 1–5 välillä, idässä ja pohjoisessa on paikoin pikkupakkasta. Yöksi sää laajalti poutaantuu ja selkenee.

Uusi matala tuo huomenna lisää lunta

Sateet muuttuvat lännessä hajanaisiksi illalla, ja puolenyön aikaan suurin osa sateista on väistynyt Venäjälle.

Lumikertymät viidestä kymmeneen senttiä

– Lounaassa lämpötila nousee plussalle, siellä tulee vettä. Muutoin lämpötila on lumisateessa aika laajalti nollassa. Poutaisemmalla alueella pohjoisessa on päivällä pakkasta, Karusto kertoo.

Perjantain myrsky voimistui nopeasti

Laitoksen mukaan hirmumyrskytuulen määritelmä Suomessa on, että tuulen nopeus on vähintään 33 metriä sekunnissa 10 minuutin keskiarvona.

– On hyvä huomioida, että vaikka nyt kyseessä oli merialueella ensimmäinen hirmumyrskylukema, on meillä tunturiasemia, jotka ovat vielä huomattavasti tuulisempia korkeuden puolesta. Siellä meillä on kyllä havaittu hirmumyrskytuulia aiemmin, Karusto huomauttaa.