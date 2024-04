Näin sijoitat autokameran oikein – "Näkee usein hämmentävissä paikoissa"

Joka neljäs suomalainen on joskus saanut hyötyä auton tuulilasissa tai kojelaudassa kiinni olleesta autokamerasta, selviää vahinkokorjaamo Autoklinikan kyselystä.

Eniten autokameroista on ollut hyötyä läheltä piti -tilanteissa (15 prosenttia) ja onnettomuustilanteissa (7 prosenttia).

Autokamerat on koettu hyödyllisiksi myös varkaustapauksissa (4 prosenttia).

– Dashcam voi tosiaan olla erittäin hyödyllinen apuväline. Olemme esimerkiksi kuulleet monilta asiakkailtamme, miten kamera on auttanut onnettomuustilanteen ja korvausvastuullisten selvittämisessä. Osalla autoilijoista on jopa kaksi kameraa, joista toinen on suunnattu taaksepäin peräänajojen varalta, Autoklinikalla tuulilaseihin liittyvästä koulutuksesta vastaava Ken Silvander kertoo tiedotteessa.