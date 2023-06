Vaarallinen harhaluulo: Moni käyttää auton pääntukea väärin

Tietoa autojen turvallisuudesta on tarjolla

Teoriakoetestin vastauksista päätellen myös autojen turvallisuuteen liittyvissä asioissa on aukkoja tietämyksessä.

– Euro NCAP on vuonna 1997 aloitettu uusien autojen turvallisuutta arvioiva ohjelma, joka auttaa kuluttajia valitsemaan mahdollisimman turvallisen auton. Euro NCAP -testin tulos muodostuu useasta eri testiosiosta, joissa arvioidaan auton kolariturvallisuutta sekä onnettomuuksia ehkäiseviä järjestelmiä. Euro NCAP:n arvosana annetaan tähtiluokituksena, jossa paras tulos on viisi tähteä”, tuloksia analysoinut Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

– Olennaista on huomata, että testikriteerejä kiristetään koko ajan. Näin ollen esimerkiksi vuonna 2010 täydet viisi tähteä saanut auto ei ole yhtä turvallinen kuin vuonna 2023 samaan testitulokseen yltänyt, Vesalainen painottaa.

Käsitteissä sekaannusta

Lähes 42 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että aktiivisten turvalaitteiden tehtävä on pyrkiä lieventämään onnettomuuden seurauksia. Se on kuitenkin passiivisten turvalaitteiden tehtävä.

Niskatuki vai pääntuki?

Samaisessa testissä kyseltiin istuimen pääntuen säätämisestä. Vastanneista lähes 25 prosenttia, eli melkein joka neljäs, oli sitä mieltä, että pääntuen tulisi olla kuljettajan niskan kohdalla. Vesalainen muistuttaa, että kyseessä on kuitenkin pääntuki – ei niskatuki.

– Pääntuen tehtävä on pyrkiä estämään pään heilahdusta taaksepäin mahdollisessa törmäystilanteessa. Tämä toteutuu vain, jos pääntuki on oikein säädetty eli sen yläreuna on päälaen korkeudella – tai ainakin mahdollisimman lähellä sitä, Vesalainen neuvoo.