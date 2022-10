Ammattimies listasi nykyautojen turhimmat lisävarusteet – "Sillä saa hyvänkin auton ajo-ominaisuudet pilattua"

Yksiselitteisen vastauksen antaminen esitettyyn kysymykseen ei ole helppoa – tai oikeastaan edes mahdollista: Kalliimman auton vakiovaruste on usein halvemman mallin lisävaruste. Myös auton käyttötarkoitus ja -tottumukset sekä omat mieltymykset ohjaavat ostohousut jalkaan vetäneen kuluttajan valintoja.

Kaista-avustin

Kaista-avustin on viime kesästä alkaen edellytetty uusien henkilöautojen tyyppihyväksynnässä ja ensirekisteröinneissä sen olemassaolo tullaan edellyttämään 7.7.2024 alkaen. On siis vielä ainakin teoriassa mahdollista ostaa uusi auto, jossa kaista-avustinta ei vakiovarusteena ole. Tämä ei tietenkään ole millään tavalla tavoiteltavaa ja siksi sen olemassaolo kannattaakin varmistaa – viime kädessä ruksaamalla se lisävarustelistalta.

Peruutuskamera

Peruutuskamera näyttää reaaliaikaista kuvaa auton takaa. Sen avulla kuljettaja voi itse, omin silmin, havaita, mitä auton takana on. Osassa kameroita on myös laajakuvamahdollisuus, jolloin havainnointi sivuille helpottuu peruutettaessa autoa pois vaikkapa pysäköintiruudusta tai omakotitalon pihasta. Peruutuskamerasta on myös iso apu perävaunua kytkettäessä. Sen avulla saa vetokuulan peruutettua tarkasti perävaunun vetopään alle.