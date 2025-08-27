Ruotsin päävalmentajalla jykevä Suomi-tausta – katunutta tähtipelaajaa ei otettu takaisin: "Anteeksipyyntö oli tärkeä"

Ruotsin koripallomaajoukkue ja sen päävalmentaja Mikko Riipinen saattoivat huokaista helpotuksesta päivä ennen EM-kisojen avausottelua Suomea vastaan: matkatavarat olivat saapuneet.

Ruotsin joukkue matkusti Tampereelle maanantaina ja joutui vaihtamaan lentoa viime hetkellä, eivätkä kaikki laukut mahtuneet uudelle lennolle.

– Saimme valita, mitkä matkatavarat tulivat samalla lennolla meidän kanssamme ja mitkä lähetettiin perästä. Se oli poikkeuksellista, Riipinen hymyili joukkueensa hotellissa Tampereella tiistaina.

Riipiselle EM-kisojen avausottelu lohkoisäntä Suomea vastaan tuntuu erityiseltä.

– Todellakin, Riipinen sanoo.

Ruotsin 38-vuotiaan päävalmentajan vanhemmat ovat suomalaisia, ja Riipinenkin on suuren osan elämästään matkustanut Suomen passilla. Riipisen äiti on kotoisin Turusta ja isä Kuopiosta, ja Riipinen syntyi 1987 Norjassa, missä hänen vanhempansa olivat tuolloin töissä.

Vanhempien erottua Riipinen muutti yksivuotiaana äitinsä kanssa äidinäitinsä luo Norrköpingiin, minne isoäiti oli muuttanut työtä etsiessään. Riipinen vieraili kuitenkin usein Suomessa isänsä vanhempien luona ja puhui heidän kanssaan suomea.

Ruotsin passin Riipinen hankki 16-vuotiaana, kun hänelle aukesi paikka Ruotsin juniorimaajoukkueesta. Nuorten maajoukkueessa hän muistaa pelanneensa myös Suomea ja naapurimaan lupaavaa nuorta pelinjohtajaa Petteri Koposta vastaan.

"Suomi on ollut yksi innoittaja"

Riipinen pelasi Ruotsin pääsarjaa Norrköpingissä ja aloitti peliuransa päätyttyä valmentamisen samassa seurassa. Tämän vuoden alussa Riipinen siirtyi kesken kauden Saksan pääsarjan Göttingeniin ja valmentaa tulevalla kaudella Ludwigsburgia.

Ruotsin maajoukkuetta Riipinen on johtanut 2021 lähtien.

– Valmennuksessa meillä on ollut entistä enemmän jatkuvuutta. Minäkin olen ollut nyt mukana neljä vuotta ja iso osa pelaajista on ollut mukana tämän ajan.

Ruotsi on viime vuosina uudistanut maajoukkuetoimintaansa ja valmentajakoulutustaan.

– Olemme ottaneet kokonaisvaltaisemman otteen maajoukkuetoiminnasta. Suomi on ollut yksi innoittaja siinä ja olemme ottaneet isoja askelia.

Mikko Riipinen kertoo Suomen innoittaneen ruotsalaisen maajoukkuekoripallon uutta nousua.Lehtikuva

Ruotsin nuoren polven joukossa on kaksi NBA-pelaajaa, Pelle Larsson ja Bobi Klintman. Jälkimmäinen joutui kuitenkin jäämään pois EM-kokoonpanosta, koska Detroit Pistons halusi hänen kuntouttavan viime kautta häirinneet vammat rauhassa.

Ilman Klintmaniakin Ruotsi on Suomen päävalmentajan Lassi Tuovin mielestä Tampereen alkulohkon potentiaalinen yllättäjäjoukkue. Entä miten Mikko Riipinen arvioi Suomea?

– Suomi tykkää pelata nopeasti ja liikuttaa palloa löytääkseen aukkoja nopeudellaan. Heillä on paljon heittäjiä, joita emme halua jättää vapaiksi, ja he käyttävät sitä löytääkseen hyviä tilanteita Lauri Markkaselle, joka saa näin tilaa hyödyntääkseen henkilökohtaisia ominaisuuksiaan. He haluavat, että peli soljuu nopeasti, me taas haluamme pilkkoa sitä.

"Pitäisi jakaa samat arvot"

Ruotsi pelasi edellisen kerran miesten EM-kisoissa 2013, jolloin naapurit myös kohtasivat Koperin alkulohkossa ja Suomi otti selkeän voiton. Tuolloinen Ruotsin maajoukkue oli kahden miehen show, jonka tähdet olivat NBA-laitahyökkääjät Jeffery Taylor ja Jonas Jerebko.

Jerebko suljettiin Ruotsin maajoukkueesta 2022, koska hän oli siirtynyt Moskovan TsSKA:han Ukrainan sodasta piittaamatta. Tämän vuoden keväällä Jerebko pyysi julkisesti anteeksi Venäjällä pelaamista ja ilmoitti pyrkivänsä takaisin maajoukkueeseen.

Veteraanilaitahyökkääjä ei kuitenkaan päässyt edes EM-kisoihin pyrkivään leiriryhmään.

– Minä en olisi sitä voinut päättää yksin. Hän ei ollut käytettävissä maajoukkueeseen, vaikka kuinka olisin halunnut. Enkä olisi halunnut, siksi että hän oli tehnyt sopimuksen Venäjälle. Tuin päätöstä, ettei Jonas voi pelata Ruotsin maajoukkueessa, Riipinen sanoo.

Mikko Riipinen ohjeisti omiaan Ruotsin valmistavissa harjoituksissa ennen keskiviikon avausottelua.Lehtikuva

Riipinen kertoo, ettei hän ollut mukana tekemässä päätöstä siitä, ketkä pelaajat olivat valintakelpoisia maajoukkueeseen – mutta tukevansa päätöstä.

Riipinen haluaa alleviivata, ettei Ruotsin koripalloliitto tai maajoukkue ollut millään tavoin aloitteellinen Jerebkon suuntaan, vaan aloitteen teki Jerebko.

– Jonas on jälleen valittavissa maajoukkueeseen sen jälkeen kun hän pyysi anteeksi. Meidän valintamme oli, ettemme silti ottaneet häntä joukkueeseen.

– Minä en ole tehnyt päätöstä Jonaksen sulkemisesta, mutta tuin sitä. En myöskään tehnyt päätöstä, että hän on jälleen valintakelpoinen anteeksipyyntönsä jälkeen. Anteeksipyyntö oli tärkeä, mutta siinä oli kyse enemmän siitä, että kaikkien ruotsalaisessa koripalloyhteisössä pitäisi jakaa samat arvot, Riipinen sanoo.

Haastattelun jälkeen Riipinen kaivaa puhelimestaan esiin vanhan, hieman epätarkan valokuvan Ruotsin juniorimaajoukkueen ottelusta. Riipisen lisäksi kentällä näkyy nuori Jonas Jerebko.