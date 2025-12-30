Talvi kiristää otettaan. Uudenvuoden sää tarjoaa viimaa ja pakkasta.
Vuosi vaihtuu paikoin kireässä pakkasessa, kertoo meteorologi Markus Mäntykannas.
– Toivottavasti ihmiset eivät palelluta itseään. Riskinä juhlinnassa on, että kasvoja ja käsiä ei suojata viimalta riittävästi. Kannustan kerrospukeutumiseen.
Keskiviikkona uudenvuodenaattona maan eteläosassa lämpötila voi laskea paikoin jopa –20 asteeseen. Etelässä pakkasta on kuitenkin yleisimmin 10–15 astetta.
Lapin selkeillä alueilla pakkanen paukkuu uutenavuotena 35 asteessa.
– Raketit näkyvät hienosti, koska näkyvyys on hyvä. Ei ole lumisateitakaan ilotulitusta sotkemassa, toteaa Mäntykannas.
Kaakkois- ja Etelä-Suomessa pakkasen purevuutta lisää tuuli.