Israelilaisjoukot pysäyttivät eilisen aikana Gazaa kohti suunnanneen avustuslaivueen aluksia. Pysäytys kirvoitti protesteja ympäri maailman.

Israelin sotilaat ottivat aktivistien Global Sumud Flotilla -laivueen laivat haltuunsa eilisen aikana. Laivue käsitti yli 40 laivaa ja lähes 500 ihmistä.

Laivueen oli tarkoitus toimittaa saarrettuun Gazaan humanitaarista apua. Osa aktivistien kampanjaa oli kansalaisten aktivointi kiinniottojen jälkeen.

0:45 KATSO MYÖS: Useita suomalaisia on otettu kiinni Gazan edustalla – näin Israel pysäytti avustuslaivueen

Protesteja nähtiinkin ympäri maailman. Tuhannet ihmiset lähtivät kaduille muun muassa Yhdysvalloissa, Espanjassa, Saksassa, Irlannissa, Ranskassa, Meksikossa, Tunisiassa, Kreikassa, Brasiliassa ja Argentiinassa.

Poliisi on pidättänyt useita ihmisiä mielenosoituksissa Tukholmassa, kertoo Reuters. Lisäksi ainakin Barcelonassa ja Ateenassa on ollut mielenosoittajien ja poliisin yhteenottoja, ilotulitusten väärinkäyttöä ja pieniä omaisuusvahinkoja.

Katso videot protesteista artikkelin alusta.

Lisäys 3.10. kello 8.45: Lisätty tieto Ruotsin pidätyksistä.