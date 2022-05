Näin puolustusvaliokunta perusteli Nato-jäsenyyden etuja Suomelle – Orpo: "Tämä ei ole suunnattu ketään vastaan"

– Geopoliittinen asemamme ei muutu, meillä on edelleen pitkä maaraja Venäjän kanssa. Haluamme korostaa sitä, että tämä on meille puhtaasti puolustuspoliittinen ratkaisu, toteaa Orpo.

– Meidän oma kykymme puolustaa maatamme on hyvä, meillä ei ole pallo pudonnut missään vaiheessa kylmän sodan jälkeen, vaan puolustuskyky on pidetty korkealla kaikissa asehaaroissa. Tämä antaa meille hyvän pohjan. Mutta tämä ei riitä, toteaa Orpo.

"Uhkakuvana voi olla myös se, että Suomi on yksin Venäjän aggression ja sotatoimien kohteena"

– Kun me katsomme miten Venäjä sotii ja miten se on muuttanut käytöstään, niin me emme voi enää ajatella niin kuin aikaisemmin, että Suomi olisi sodassa vain osana kansainvälistä Euroopan laajuista konfliktia, vaan on selvä, että uhkakuvana voi olla myöskin se, että Suomi on yksin Venäjän aggression ja sotatoimien kohteena.