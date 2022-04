Haavisto nimesi kolme uhkaa, joilta Nato-jäsenyys toisi Suomelle turvaa

Selonteon mukaan Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut perustavanlaatuisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuun lopulla.

Haaviston mukaan hän nostaa nämä seikat usein esille keskustellessaan muiden Nato-jäsenmaiden kanssa siitä, miksi Suomi on ajatellut Nato-jäsenyyden tuovan turvaa tulevissa kriiseissä.

– Olen käyttänyt kolmea argumenttia. Ensimmäinen on se, että Venäjä on selvästi valmiimpi ottamaan suurempia riskejä verrattuna aiempaan lähimenneisyyteen. Venäjä toteuttaa operaatioita, jotka ovat korkean riskin operaatioita myös Venäjlle itselleen.

– Toinen argumentti on, että Venäjä kykenee ilman liikekannallepanoa kokoamaan yhteen pisteeseen yli sata tuhatta sotilasta, ja painostamaan yhtä naapurimaataan näin suurella voimalla.

Haaviston mukaan kolmas huolestuttava asia on se, että Venäjän puheissa esiintyvät aiempaa matalammalla kynnyksellä taktiset ydinaseet ja kemialliset aseet, joiden käyttö on kielletty kansainvälisillä sopimuksilla.

– Löystynyt puhe epäkonventionaalisista aseista on lisääntynyt, mukaan lukien taktiset ydinaseet ja kemialliset aseet. Tietysti Suomi toivoo, että niitä ei ikinä missään käytettäisi, mutta on pantava merkille, että tämä puheenparsi on löystynyt ja muuttunut.