Varman Murto: Suomen viennillä vain yksi menestyvä markkina, eikä se riitä

Huomenta Suomessa vierailleen Murron mukaan Suomeen on iskenyt erityisen nopea korkojen nousu, mutta myös keskeisten vientimarkkinoiden, kuten Kiinan, Saksan ja Ruotsin heikko kasvu.

Ainoa menestyvä vientimarkkina on Yhdysvallat, mutta se ei Murron mukaan suomalaiselle teollisuudelle riitä juuri nyt.

"Kevät todennäköisesti menetetty"

– Valitettavasti olen pessimistinen, että mitä hallitus voi enää tehdä tämän kevään osalta. Kevät on todennäköisesti menetetty. Ja pysähdys on kyllä kova. Tämä on kovin pysähdys asuntorakentamisessa ja asuntomarkkinoilla vuosikymmeniin.