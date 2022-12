"Venäjän kaupassa alkanut jääkausi" – vain neljällä prosentilla suomalaisista vientiyrityksistä enää liiketoimintaa Venäjällä

Muutos on ollut nopeaa

Suomalaisyritykset Venäjän vastaisen rintaman etujoukoissa

– Suomalaisilla yrityksillä on ollut vahva tahto tuomita Venäjän sotatoimet, vaikka vetäytyminen ei ole ollut yksinkertaistaja siitä on ollut taloudellisia seurauksia.

– Venäjän kaupassa on nyt jääkausi, joka voi kestää kymmeniä vuosia, sukupolvia. Koska luottamus on mennyttä, paljon pitäisi itärajan takana muuttua, että kauppa taas elpyisi, sanoo Toivakka.

Saksan heikkenevä talous uhkaa suomalaisyritysten ensi vuoden vientinäkymiä

Yhdysvaltojen kiinnostavuus kauppakumppanina kasvanut

– Myös Suomen tunnettuus on kasvanut Nato-jäsenyysprosessin aikana ja maineemme on hyvä. Monessa kaupungissa ja osavaltiossa on kysyntää liikenteen, älykkäiden kaupunkien, satamien tai terveydenhuollon ratkaisuille, ja useissa osavaltioissa on käynnissä massiivisia vihreän siirtymän ja digitaalisuuden hankkeita.