Nokian osakkeen suunta muuttui pörssin avauduttua.

Huiman kurssiloikan eilen tehneen Nokian osakekurssi avautui tänään laskuun Helsingin pörssissä. Nokian osake oli pian kaupankäynnin alkamisen jälkeen yli neljän prosentin laskussa.

Verkkolaitteita valmistava Nokia kertoi eilen, että yhdysvaltalainen sirujätti Nvidia sijoittaa Nokian osakkeisiin miljardi dollaria eli noin 860 miljoonaa euroa.

Yhtiöt kertoivat myös strategisesta kumppanuudesta, jonka tavoitteena on johtaa tekoälypohjaisten radioverkkojen markkinaa ja tukea datakeskusverkkojen kehitystä.

Nokian osake kallistui eilen peräti 21 prosenttia Helsingin pörssissä Nvidia-uutisen siivittämänä. New Yorkin pörssissä Nokia nousi eilen tätäkin enemmän eli 23 prosenttia.

Uutinen kasvatti Nokian markkina-arvoa miljardeilla euroilla.

Inderesin analyytikko Atte Riikola arvioi tänään aamulla julkaistussa analyysissään, että kurssirallin jäljiltä Nokian arvostukseen on nyt ladattu huomattavia odotuksia tuloskasvusta. Riikolan mukaan Nokia on nyt päässyt kunnolla osakemarkkinan AI-yhtiöiden eli tekoäly-yhtiöiden joukkoon.

– Tässä kohtaa ainakin meille on vielä hyvin epäselvää, miten paljon tämä yhteistyö voisi kasvattaa Nokian liikevaihtoa ja tulosta suhteessa nykyisiin ennusteisiimme. Näillä näkymin tästä saadaan konkretiaa vasta vuosikymmenen loppua kohti mentäessä, Riikola kirjoittaa.