Näin passiivis-aggressiivisen ihmisen kanssa kannattaa toimia – asiantuntijan vinkit

Kuvittele seuraava tilanne: Olet aikaisemmin tullut hyvin toimeen erään työkaverin kanssa, mutta nyt tämä välttelee sinua lounaalla ja tuntuu miltei murahtavan vastaukseksi, jos tarjoudut hakemaan hänelle kahvia. Vaikka hän ei sano sitä sinulle suoraan, on hän jostain syystä ärsyyntynyt sinuun.

Bowen mukaan yllä kuvattu tilanne on oppikirjaesimerkki passiivis-aggressiivisuudesta. Se on tyypillistä niille, joiden on vaikea käsitellä konfliktitilanteita.